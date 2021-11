W Zielonej Górze można się już leczyć terapią tlenową. Otworzono Lubuskie Centrum Terapii Hiperbarycznej

Na komorę hiperbaryczną pacjenci województwa lubuskiego czekali od 2018 r. Wtedy to do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze zgłosiła się firma zainteresowana wybudowaniem łącznika pomiędzy szpitalnym budynkiem L (onkologia) i budynkiem U (radioterapia). W nowopowstałej części miała zostać umiejscowiona pierwsza w Lubuskiem profesjonalna komora hiperbaryczna na potrzeby m. in. pacjentów z rozległymi poparzeniami, czy trudno gojącymi się ranami.

Inwestycja wreszcie została zrealizowana i 26 listopada br. otworzono w Zielonej Górze Ośrodek Terapii Hiperbarycznej, a co za tym idzie powstał również łącznik pomiędzy budynkami L i U, tworzący “ciąg onkologiczny”.