W Zielonej Górze, Nowej Soli i Wschowie nowe kontrakty na pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Lubuskiem

Trzy nowe miejsca znacznie poprawiły dostępność do świadczeń w województwie lubuskim dzieciom i młodzieży w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi. Od stycznia w ramach ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny – dodatkowo w Zielonej Górze przy ul. Monte Cassino 21B świadczenia realizują SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze oraz Fundacja na rzecz rodziny i rozwoju osobistego w Nowej Soli przy ulicy Zielonogórskiej 63 C. Z początkiem kwietnia przy ul. Daszyńskiego 2A/2 we Wschowie świadczenia te realizuje Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej „Relacja” z siedzibą w Zielonej Górze.

– I poziom referencyjny w zakresie opieki psychologicznej jest bardzo ważnym etapem wsparcia. Opieka w ramach I poziomu referencyjnego oparta jest bowiem przede wszystkim na realizacji świadczeń w środowisku – informuje Joanna Branicka, rzecznik prasowa LOW NFZ w Zielonej Górze.

Dostępne świadczenia: