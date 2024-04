W Zielonej Górze otwarto nowy gabinet onkologiczny. To odpowiedź na rosnące potrzeby społeczeństwa

Lekarze w Zielonej Górze. Nowy gabinet

Pierwsi pacjenci korzystają z pomocy lekarza w nowym gabinecie przy ul. Wandy 27 w Zielonej Górze od początku kwietnia. Lek. onkolog Michał Czarnuszewicz podkreśla, iż z roku na rok obserwuje się wzrost zachorowalności na nowotwory złośliwe, co głównie wynika z wydłużenia średniej długości życia; znaczący wpływ ma również tryb życia, mniejsza aktywność fizyczna oraz niezdrowa, wysokoprzetworzona żywność.

Dla kogo nowy gabinet?

Oprócz świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, rozwija się też prywatna opieka medyczna w tym zakresie. Czas oczekiwania na bezpłatną wizytę w poradni onkologicznej w Zielonej Górze wynosi ok. 8 tygodni. Lekarz wskazuje na przyczynę niedobór specjalistów, co generuje długie kolejki. Szczególnie w dolegliwościach nowotworowych czas jest na wagę złota i przedłużone oczekiwanie na wstępną diagnozę negatywnie rzutuje na rokowania w procesie leczenia. Dlatego można skorzystać z pierwszej wizyty prywatnie. Ta jest możliwa do umówienia w ciągu zaledwie kilku dni. Można szybko dowiedzieć się, jakie kroki należy dalej podjąć.