W Zielonej Górze planowane są kwietne łąki i ogrody społeczne. Mieszkańcy zgłaszają, gdzie takie miejsca mogą powstać

Zakład Gospodarki Komunalnej przygotował już strategię utrzymania zieleni w mieście.

- Korzystamy z doświadczeń z zeszłego roku – zapewnia prezes ZGK, Krzysztof Sikora. - Cały czas szukamy też nowych rozwiązań. Czytamy o tym co w "zieleni piszczy", ale i obserwujemy, co się w tym temacie dzieje w innych miastach. Skarbnicą pomysłów są także zielonogórzanie, którzy zgłaszają się do nas z przeróżnymi pomysłami, które w miarę możliwości realizujemy.