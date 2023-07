W Zielonej Górze powstają dwa Branżowe Centra Umiejętności. Miasto dostało 19 mln zł. Co zyskają mieszkańcy regionu?

Dwa Branżowe Centra Umiejętności powstaną w Zielonej Górze. Jedno związane z budownictwem wodnym i melioracją powstanie w Budowlance, drugie – dotyczące informatyki w Elektroniku. Zielona Góra dostała na ten cel około 19 mln zł. W piątek na uniwersytecie podpisano w tej sprawie umowę. Jaką rolę odegra tu uczelnia i przedsiębiorcy?

Branżowe centra umiejętności to ośrodki, które łączą poszczególne branże, pracodawców, szkoły i uczelnie.

To jest nowy pomysł na kształcenie zawodowe. Do tej pory nie było takiego miejsce, gdzie przedstawiciele tych wszystkich instytucji i firm mogliby się spotkać i przygotowywać uczniów do zawodu, także tych, które dziś jeszcze nie funkcjonują, a będą potrzebne w przyszłości. Dzięki projektowi zielonogórska Budowlanka zyska m. in. pracownię badawczą z prawdziwego zdarzenia. Pomoże to w zdobywaniu umiejętności uczniom, nauczycielom w przekazywaniu wiedzy. Skorzystają na tym także dorośli, bo szkoła będzie mogła szkolić pracowników, nadawać im dodatkowe kwalifikacje. Będą się też tam odbywać szkolenia, doradztwa i uczniowie będą mogli nabywać dodatkowe kwalifikacje zawodowe…

Branżowe Centra Umiejętności - rola Uniwersytetu Zielonogórskiego

Jak podkreśla rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – uczelnia będzie wspierać merytorycznie miasto i szkoły. Wspólnie będziemy przygotowywać uczniów do zawodu, ale także kandydatów do studiowania w naszym uniwersytecie.

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki dodaje, że rozpoczęte już inwestycje są po to, by uczniowie mieli jeszcze większe możliwości i lepszy start na rynku pracy.

- Sam skończyłem zielonogórski Elektronik, a potem Wyższą Szkołę Inżynierską w Zielonej Górze, więc widać jaka jest ścieżka edukacji. Zielona Góra jest miastem uniwersyteckim i trzeba to wykorzystać – podkreśla gospodarz Winnego Grodu.

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Marcin Mrugalski, prof. UZ zauważa, że np. powstanie centrum informatycznego w Zielonej Górze nie jest kwestią przypadku. Elektronik w tym zakresie odnosi liczne sukcesy, dużą rolę w rozwoju informatyki odgrywa UZ jak i nowoczesne firmy informatyczne, których w naszym mieście nie brakuje.

Uniwersytet Zielonogórski jest partnerem w obydwu projektach. Na realizację projektu Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie budownictwa wodnego i melioracji wodnych dofinansowanie wynosi 10 000 000 zł, w podziale środków Uniwersytet Zielonogórski otrzyma 332 968 zł. Drugi projekt - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie informatyki i programowania na realizację otrzyma 9 028 727 zł, z czego Uniwersytet Zielonogórski 255 263 zł. Jacek Katos

Branżowe Centra Umiejętności - skorzystają wszyscy mieszkańcy regionu

- Zawsze chcieliśmy, żeby informatyki, programowanie było w Zielonej Górze na jak najwyższym poziomie i my jesteśmy tego elementem – mówi dyrektor zielonogórskiego Elektronika Stanisław Rogulski (absolwent WSI w Zielonej Górze). – Cieszymy się, że to zostało zauważone i na 20 centrum, które teraz powstaną w kraju, aż dwa budowane są w Zielonej Górze.

Zadowolenia z inwestycji nie kryje też dyrektor Budowlanki Małgorzata Ragiel, która zauważa, że współpraca szkoły z UZ trwa od lat i przynosi bardzo wymierne efekty. Teraz jednak będzie łatwiejsza i bardziej systematyczna. Centrum to bowiem nowa placówka oświatowa, koordynująca współpracę między szkołami, uczelnią, przedsiębiorcami w danej dziedzinie.

Wszyscy wiemy, jak ważna jest dziś woda. Stąd kształcenie specjalistów zajmujących się nią jest nieodzowne.

- Centrum to także fundusze na doskonalenie nauczycieli, którzy muszą być zapoznani z najnowszymi technologiami, by przygotowywać uczniów do zawodu na nowoczesnym sprzęcie – dodaje.

Środki na Branżowe Centra Umiejętności pozyskało kilkadziesiąt miast w Polsce, ale z województwa lubuskiego udało się to tylko Zielonej Górze. Jacek Katos

Branżowe Centra Umiejętności - budowa już ruszyła

Wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk dodaje, że najpierw inwestycja dotyczyć będzie przygotowania bazy, a potem rozpocznie się inwestycja w ludzi. Powstaną obiekty, w których znajdzie się miejsce na szkolenia i kursy, ale także biura. Centra będą miały swoich dyrektorów, sekretariaty, bo będą prowadziły szeroką działalność, w tym szkolenia pracowników dorosłych z całego regionu.

Inwestycja nie obciąży zbyt budżetu miasta, bo poniesie ono jedynie 20 procent kosztów zadania, 80 procent to fundusze z Krajowego Planu Odbudowy.

Umowy zostały zawarte pomiędzy miastem Zielona Góra – liderem projektów a Uniwersytetem Zielonogórskim – partnerem projektów. W imieniu miasta dokumenty podpisał prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki, a Uniwersytet Zielonogórski reprezentował rektor, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski. Umowy z miastem podpisali też pozostali partnerzy w projektach:Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych reprezentowane przez: Cezarego Sinieckiego – wiceprezesa zarządu głównego i Marcina Pawłowskiego – członka zarządu głównego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane przez Jana Wardeckiego – dyrektora zarządu zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Polskie Towarzystwo Informatyczne reprezentowane przez: Bogusława Dębskiego – dyrektora Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzenia Kwalifikacji PTI.

Obecnie projekty finansowane są w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Komponencie „Odporność i konkurencyjność gospodarki” jako inwestycja „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”. Jacek Katos

W Polsce powstanie 120 Branżowych Centrów Umiejętności

Oba projekty polegają na utworzeniu, a następnie wsparciu funkcjonowania BCU poprzez realizację działań łącznie w następujących obszarach: działalność edukacyjno-szkoleniowa, działalność integrująco-wspierająca, działalność innowacyjno-rozwojowa, działalność doradczo-promocyjna, działalność w zakresie współpracy z instytutami i ośrodkami badawczymi, m.in. w rozwoju umiejętności w dziedzinie, organizowania turniejów tematycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe związane z dziedziną lub branżowych konkursów umiejętności.

W całym kraju docelowo ma powstać 120 Branżowych Centrów Umiejętności.

