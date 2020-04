W Zielonej Górze powstał już drugi koronawirusowy mural. Co pojawiło się na najnowszym dziele zielonogórskiego artysty?

Niepodal ul. Pod Topolami w Zielonej Górze powstał nowy, koronawirusowy mural. To już drugie dzieło o tej tematyce autorstwa zielonogórskiego artysty Łukasza Chwałka, szerszemu gronu znanego jako Waek. Tym razem artysta zachęca zielonogórzan, by w czasie epidemii koronawirusa zostali w domu. Dlaczego? Bo w ten sposób możemy zmniejszyć liczbę zakażeń. Co myślicie o takiej formie społecznego przekazu? My doceniamy to, że nasi zielonogórscy artyści na bieżąco komentują otaczającą nas rzeczywistość.

Mariusz Kapała / GL