W Zielonej Górze powstanie nowe osiedle i galeria? Pomysł nie jest nowy. Trwają konsultacje

Plany urzędu miasta

Pomysł, aby w przyszłości na terenie Zastalu mogło pojawić się budownictwo mieszkaniowe oraz sklepy, czy też usługi nie jest nowy. Obecnie w Urzędzie Miasta trwają konsultacje nad studium uwarunkowań, według którego w przyszłości będą realizowane kolejne inwestycje.

- W tej chwili zakładamy, że na terenie dawnego Zastalu mogą pojawić się sklepy wielkopowierzchniowe czy też galerie handlowe. Istnieje także możliwość zabudowy wielorodzinnej. Przewidujemy także możliwość realizacji różnego rodzaju usług, np. publicznych - twierdzi Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry.

Skargi na składowanie odpadów

W kontekście terenu Zastalu warto pamiętać, że na jego terenie działa obecnie szereg firm. Jedną z nich jest Eurokey Recykling Limited, która zajmuje się recyklingiem odpadów. Na działalność przedsiębiorstwa skarżą się jednak mieszkańcy Zielonej Góry.

- Od pewnego czasu zgłaszają się do mnie osoby, którym przeszkadza odór, hałas oraz liczne stada ptaków, kotów, much, czy też nawet szczurów. To wszystko z powodu składowania odpadów przez firmę Eurokey. Ludzie się martwią i zastanawiają, co będzie, gdy przyjdą upały - twierdzi radny Jacek Budziński z PiS.