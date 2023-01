W Zielonej Górze przybędą dwa markety znanej sieci. Sprawdź, przy jakich ulicach powstają

Mieszkańcy osiedla Zacisze, i nie tylko oni, zastanawiali się, co powstanie na miejscu dawnego marketu Intermarche. - Chodziłam do tego sklepu często, bo nie było tam dużo ludzi. Poza tym lubiłam tamtejszą cukiernię. No i wcześniej jeszcze pyszne lody tam były – opowiada Wanda Nowak. – Zmartwiłam się, kiedy sklep padł i został zamknięty. Żal było patrzeć, jak taki duży obiekt z parkingiem stoi pusty. Dlatego ucieszyłam się, kiedy zobaczyłam, że teren został ogrodzony. Pojawił się sprzęt i rozpoczął się remont…

Dwie nowe lokalizacje sklepu Aldi

W miejscu dawnego Intermarche powstaje market Aldi. Kolejny pojawi się na osiedlu Czarkowo w Zielonej Górze Łężycy. Tutaj jednak powstanie od podstaw. Przy wjeździe na osiedle od strony centrum miasta. To dlatego przeniesiono stamtąd pawilony handlowe, które do tej pory się tam znajdowały.

Chcąc zaspokoić ciekawość zielonogórzan, zwróciliśmy się do rzecznika prasowego sieci Aldi, zadając m.in. pytania: Czy market Aldi przy ul. Zacisze będzie większych od dwóch istniejących (bo obiekt na to wskazuje), czy będzie poszerzona oferta, czy pomieszczenia będą podnajmowane innym podmiotom handlującym czy usługowym (może fryzjer, kawiarnia czy kwiaciarnia?). Ilu pracowników będzie tam pracowało, w jakich godzinach będzie czynny sklep?

Zapytaliśmy też o sklep na osiedlu Czarkowo: Ile czasu potrwa jego budowa, jak będzie ten sklep wyglądał, ile będzie miejsc parkingowych, ilu pracowników zatrudni…