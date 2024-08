W Zielonej Górze rozpoczął się BuskerTour 2024. Akrobacje, jazda na monocyklu, żonglerka stopami, strzelanie z łuku

- W tym roku mamy grupę artystów ze wszystkich kontynentów. Wszyscy są zachwyceni polską publicznością – podkreśla Małgorzata Węglarz, szefowa artystyczna festiwalu. - Każdy artysta wystąpi dwa razy dziennie. Pokazy nigdy nie wychodzą tak samo, są improwizowane. Oczywiście publiczność ogląda te przestawienia bezpłatnie. Ale jeśli któryś z występów szczególnie się spodoba, zgodnie z tradycją sztuki ulicznej, można wrzucić artystom coś do kapelusza. Byłoby miło…

W tym roku przyjechali do nas artyści z Tajwanu, Japonii, Kanady, Chile, Egiptu, Australii, Polski, Argentyny i Meksyku. Festiwal potrwa do środy.

- Zawsze z ciekawością przychodzę na deptak, by zobaczyć tych nietypowych artystów. Pokazy są zaskakujące i oryginalne – mówi Halina Nałęcz z Zielonej Góry. - Moja wnuczka jest też zachwycona. Jutro też przyjedziemy…

Pokazy odbywają się w godz. 12.00 – 20.00 na deptaku, o 20.00 na placu przed Filharmonią Zielonogórską, a od 22.00 – w Klubie Piekarnia Cichej Kobiety.