W Zielonej Górze ruszyła Akademia Gazusia. To projekt PGNIG i Centrum Przyrodniczego

Do udziału w Akademii zostały zaproszone trzy zielonogórskie przedszkola. Wspólny projekt ma na celu poszerzenie i wzbogacenie wiedzy dzieci o otaczającym świecie. Centrum Przyrodnicze przygotowuje dla przedszkolaków sześć spotkań edukacyjnych. Ich tematy przewodnie to: Poznajmy owady, Kolorowa chemia, Budowanie brył, Magiczna woda, Widzę-czuję-słyszę, Poszukiwanie skarbów. Spotkania miały charakter warsztatów.

Gazuś zaprasza na spotkanie z naftą i gazem i nie tylko

By zajęcia miały bardziej przyjazny i atrakcyjny dla dzieci charakter odbywają się w towarzystwie Gazusia – maskotki, symbolizującej PGNIG. Uczestnicy sześciu spotkań otrzymają dyplomy ukończenia Akademii Gazusia.

Spotkania z przedszkolakami to nie tylko okazja do promowania nauki, ale także do przedstawienie samej firmy - Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ja i zaproszenia do swojej siedziby, w której przez cały rok odbywają się zajęcia edukacyjne, skierowane do uczniów szkół oraz przedszkolaków.