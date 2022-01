W Zielonej Górze spadł śnieg. Czy mamy właśnie wielki powrót zimy? Zobaczcie, jak wygląda teraz nasze miasto!

Warunki pogodowe panujące w czwartek (20 stycznia) w Lubuskiem mocno zaskoczyły mieszkańców całego regionu. W nocy był silny wiatr, później pojawił się śnieg i mróz. Na północy regionu opady śniegu nie były tak intensywne, jak na południu. W Zielonej Górze - dosłownie! - zrobiło się biało. Miasto przykryte jest białym puchem. Jeśli więc zdążyliście już schować śniegowce na dno szaf, to dziś musicie znów po nie sięgnąć. Śnieg w Zielonej Górze może padać do godz. 12.00, a następnie znów wieczorem od godz. 19.00. Temperatura w ciągu dnia osiągnie maksymalnie 1 stopień Celsjusza, więc jest szansa na zabawy na śniegu i ulepienie bałwana. A jeśli właśnie jesteście w pracy, nie wychodzicie na razie z domu, to zobaczcie te zdjęcia. Tak właśnie teraz wygląda nasze miasto!

Jacek Katos