W Zielonej Górze stanęły poidełka dla owadów, by w czasie upałów pszczoły mogły napić się świeżej wody. Co myślicie o tym pomyśle?

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze wychodzi z kolejnym pomysłem, jak możemy zadbać o owady w naszych miastach. Przypomnijmy, że w tym roku pojawi się u nas jeszcze więcej kwietnych łąk. Teraz w wielu punktach w mieście postawiono też specjalne poidełka dla pszczół, by przetrwały letnie upały.

Wszystko po to, by owad, w trakcie gaszenia pragnienia, nie utonął.

- Te pomysły rodzą się z różnych obserwacji - mówi prezes ZGK w Zielonej Górze, Krzysztof Sikora. I podkreśla, że zmiany to efekt m.in. współpracy z Centrum Przyrodniczym, przyglądaniu się dobrym praktykom z innych miast.

Zakład Gospodarki Komunalnej wprowadza nowe rozwiązania, obserwując zmiany klimatu

Pomysłów na pomoc środowisku w Zielonej Górze jest więcej.

- Patrzymy na zmieniający się klimat - mówi Krzysztof Sikora. - Chcemy ułatwić życie w mieście pożytecznym owadom. A one są nam wszystkim potrzebne, stąd między innymi większa liczba łąk kwietnych, które też gromadzą wodę.

Ty też możesz zrobić poidełko dla owadów. Jak?

Specjalne wodopoje można też zamontować we własnym ogrodzie. - Poidełko najlepiej wykonać z ceramicznej podstawki pod doniczkę o średnicy minimum 30 centymetrów - informuje ZGK. - Nim wlejemy do nich wodę dobrze jest umieścić w podstawce kilka kamieni o różnej wielkości. Te cięższe zapewnią stabilność pojemnika, a mniejsze będą pełnić funkcję wysp z łagodnym zejściem do wody – dzięki temu owady nie utoną.