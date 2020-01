W Zielonej Górze szykował się protest kobiet przeciwko ZUS-owi. Nie wypalił...

- Mój mąż wraz kolegą pojechał pod ZUS już we wtorek wieczorem. Chciał rozwiesić banery wcześniej, bowiem mieszkamy w Gubinie i byłoby nam ciężko dotrzeć na miejsce następnego dnia rano. Bardzo szybko pojawiła się policja. Zakazano nam wieszania transparentów przed rozpoczęciem protestu - twierdzi Paulina Tracz, która zaangażowała się w inicjatywę.

Akcja miała zostać prowadzona pod patronatem tzw. Ruchu Społecznego Kobiet na Działalności Gospodarczej Kontra ZUS. Jej podstawowym celem było - jak określali to organizatorzy - uświadomienie mieszkańców, że w Polsce urząd nęka kobiety kontrolami, żeby wydawać niekorzystne dla nich decyzje dotyczące świadczeń. - Te sprawy są często prowadzone na siłę, tak że później sprawiedliwości możemy szukać jedynie w sądzie. Część kobiet boi się jednak konfrontacji z ZUS - mówiła nam jedna z organizatorek.

Problem z organizacją

W tej sprawie interweniowała koordynatora akcji Marlena Kaduk. - Dowiedziałam się wtedy, że jako osoba, która złożyła wniosek o organizację protestu, muszę być przez cały czas na niej obecna. Było to niemożliwe, bo na co dzień mieszkam w Rybniku - tłumaczy Kaduk. - Wcześniej policja twierdziła, że wszystko jest ustalone. Na sam koniec znaleziono nowy problem. Chciałam jeszcze podać numer lokalnego koordynatora, ale nie połączono mnie z policjantem, z którym rozmawiałam wcześniej. Kazano napisać emaila. Wnioski dotyczące naszej akcji złożyłam w 50 różnych miejscowościach. Oprócz Zielonej Góry tylko w jeszcze innym mieście spotkaliśmy się z podobną sytuacją. Akcję musieliśmy więc odwołać.

Stanowisko policji

- Organizatorzy nie dotrzymali wszystkich zasad, jakie nakłada na nich ustawa o zgromadzeniach publicznych - twierdzi Małgorzata Stanisławska, rzecznik Komendy Miejskiej Polciji. - Z urzędu miasta otrzymaliśmy informację, że protest ma odbyć się w środę między 7.00 a 18.00. Tymczasem już we wtorek wieczór przyszła informacja z monitoringu, że przed siedzibą ZUS pojawiły się jakieś osoby, które zaczęły wywieszać transparenty. Na miejsce został wysłany patrol policji, który wyjaśnił, że należy z tym zaczekać do rozpoczęcia manifestacji. Ich wcześniejsze rozmieszczenie jest niezgodne z tym, na co organizatorzy mieli zezwolenie - tłumaczy Małgorzata Stanisławska.