W Zielonej Górze trwa montaż dozowników do dezynfekcji rąk. Zobaczcie na mapie, gdzie się znajdują

MAPA DOZOWNIKÓW W ZIELONEJ GÓRZE:

Dozowniki do dezynfekcji rąk podobne do tych w pociągach

Stanowiska Clean&GO to wspólna inicjatywa firm z Radomia (Koordynacja) i Zielonej Góry (ISUS). Urządzenie podobne jest do sprzętów znanych z pociągów – po prostu dozownik z płynem dezynfekcyjnym wyposażony jest w pedał nożny, który naciskamy, by pobrać nieco preparatu antybakteryjnego. Aby go wymienić, wystarczy otworzyć sprzęt, wyjąć pusty pojemnik, włożyć nowy i to w zasadzie wszystko.