W Zielonej Górze trwa VII Ultramaraton Nowe Granice! Zawodnicy już na trasie. Ależ oni muszą być mocni! Do pokonania mają 103 km!

Jedni w sztafetach, inni solo

W sobotni poranek między godziną 5.00 a 6.00 rano mój termometr w samochodzie pokazywał 16 stopni Celsjusza! Czyli o około 20 stopni więcej, niż miałoby to miejsce w lutym - miesiącu, w którym zwykle startował ultra. A to oznacza, że zawodnicy zaopatrzyli się w lżejsze stroje i ekwipunek, co zawsze przekłada się na większy komfort w tego typu wysiłku.

Około godziny 5.40. Przed linią startu przy ulicy Francuskiej spotkałem pierwszych rozgrzewających się ultrasów. Jedni startowali solo, inni w sztafetach 2- lub 4-osobowych. Atmosfera, której tu doświadczyłem jest nieporównywalna z niczym. To wyjątkowa impreza, w której swoich sił powinien spróbować każdy choć raz w życiu. Wszyscy wzajemnie zagrzewali się do boju, żartowali, uzupełniali ekwipunek. A to bardzo ważne, bo będąc na trasie można liczyć już tylko na własne przygotowanie, umiejętności i... rozstawione co kilkadziesiąt kilometrów bufety.