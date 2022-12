W Zielonej Górze trwają próbne matury. Trzeba poznać nowe zasady egzaminów. Teraz będzie trudniej...

- Jeszcze nie czujemy świątecznej atmosfery, bo choć to tylko próbna matura, to jednak stres jest – mówią uczniowie, którzy w poniedziałek rozpoczęli próbne egzaminy testem z języka polskiego, a we wtorek czekały na nich zadania z języków obcych. W środę zaplanowano zmagania z matematyką. W kolejnych dniach – aż do 21 grudnia - będą się odbywały testy z pozostałych przedmiotów (o godz. 9.00 i o 14.00).