W Zielonej Górze wandale wzięli się za plac zabaw przy ratuszu. W konsekwencji darmowych "bujaczków" już nie ma

Przewrócili zabawkę, w której siedziała młoda dziewczyna

Strefa Zabaw przy ratuszu od początku miała swoich zwolenników i przeciwników. Jedni chwalili pomysł zastąpienia zdewastowanej szyby na deptaku “Strefą Zabaw” dla dzieci, inni byli temu przeciwni. Pisaliśmy też o awaryjności urządzeń, braku żetonów do zabawek i ich niszczeniu. Jednak to, co wydarzyło się w ostatnich dniach przekroczyło granice ludzkiej bezmyślności. Radny Rafał Kasza opublikował film ze zdarzenia, na którym widać, jak grupa młodych osób próbuje wyciągnąć z wnętrza przewróconego wozu strażackiego dziewczynę.

-Czy jest jakiś racjonalny powód na takie zachowanie DOROSŁYCH ludzi?- pyta na swoim funpage’u radny Rafał Kasza, zaangażowany w nadzorowanie placu, na którym Urząd Miasta zorganizował Strefę Zabaw dla Dzieci.

Po incydencie, tj. 21 września zabawki zostały usunięte przez ZGK z dotychczasowego miejsca.

