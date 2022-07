W Zielonej Górze wezwano karetkę do leżącego na chodniku mężczyzny. Mimo akcji ratowniczej służb medycznych senior zmarł

- Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna miał problemy kardiologiczne, a przyczyną zasłabnięcia był zawał serca - tłumaczy podinsp. Małgorzata Barska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Dziś (4 lipca) na ul. Lisiej w Zielonej Górze doszło do tragedii. W godzinach popołudniowych do leżącego przed blokiem starszego mężczyzny wezwano służby ratunkowe. Na miejscu pierwszy zjawił się motoambulans. Później przyjechały jeszcze dwie karetki i policyjny radiowóz. Mimo podjętej akcji, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Policja apeluje do seniorów

Rzecznik Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze przypomina, by osoby starsze w trakcie upałów pozostały w domach, gdzie panuje niższa temperatura. Najbezpieczniejszą porą na wyjście na zewnątrz jest późne popołudnie i wieczór. Wysoka temperatura może doprowadzić do wystąpienia stanu zagrażającego zdrowiu, a nawet życiu. Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury również u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu.