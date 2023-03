W Zielonej Górze władają mieczami po to, by zanurzyć się w inny świat. W świat japońskiej sztuki walki iaido

Najważniejsza jest technika

Dziś iaido to sztuka samorozwoju

Przezwyciężyć strach, a nie zrobić krzywdę

- Oprócz treningu fizycznego, jest to też trening charakteru, bo człowiek musi się tu jednak zmierzyć z pewnymi rzeczami, z którymi nie miał kontaktu do tej pory – dodaje Jolanta Uździcka. - Ja wcześniej nie miałam kontaktu ze sztukami walki i nie kojarzyłam siebie z tego rodzaju dyscypliną sportu, bo nigdy nie lubiłam konfrontacji, czy kontaktu z bronią. Tu wprawdzie jest kontakt z repliką broni, ale uczymy się przede wszystkim myśleć o tym, kim jest przeciwnik, kim ja jestem, czy potrafię zachować dystans do pewnych rzeczy. To wszystko później przydaje się w życiu codziennym, gdy np. pojawiają się problemy, to stawiamy im czoło, nie czekamy aż znikną. Bo przecież nasz przeciwnik też nie zniknie.

Jolanta Uździcka: Wciągnęło mnie jak wir

- Trenuję od ponad czterech lat. Na zajęcia trafiłam przez przypadek, szukałam przede wszystkim jakiejś fajnej, życiowej pasji - tłumaczy. - Wcześniej było trochę fitnessu, biegania i innych aktywności, ale nic do mnie nie przemawiało w ten sposób, że akurat ten czy inny sport zostanie ze mną na zawsze. Tu od razu, na pierwszych treningach trafiłam na fajnych ludzi i zobaczyłam, że jest ruch, który mi odpowiada. Wiedziałem, że będzie możliwość rozwoju osobistego. Że nie będzie to tylko wysiłek fizyczny, ale również coś do przemyślenia, jakaś pożywka dla charakteru. Postanowiłam, że zostanę i zobaczę, czy się w to wciągnę. Czas szybko mijał, okazało się, że wciągnęło mnie jak wir. A iaido wskazał mi kolega, z którym rozmawialiśmy o tym, co można fajnego robić w Zielonej Górze. Było to dla mnie bardzo odkrywcze, niszowe. Lubię takie rzeczy nieoczywiste, nieskomercjalizowane. Nie sądziłam, że zostanę tak długo i stanie się to moją prawdziwą, życiową pasją.

Piotr Kopecki: Miałem charakter buntownika

Poza treningami, egzaminy i zawody

Jeśli ambicje trenujących w szkole Senshinkan sięgają poza salę treningową, mogą tu przygotowywać się do sportowych wyzwań, m.in. do zawodów. - Dla tych, którzy chcą oceniać stopień swojego rozwoju są egzaminy i zawody, w których mogą brać udział – mówi Jolanta Uździcka. - Zdobywanie kolejnych stopni w sztukach walki motywuje do tego, by zdobywać następne. Człowiek widzi wtedy swój rozwój, coraz więcej rozumie, coraz lepiej się w tym czuje.

Piotr Kopecki dodaje: - Mimo, że my bardziej kładziemy nacisk na aspekt sztuki walki, niż na sport, nie oznacza to, że nie pozwalamy naszym uczniom startować w zawodach. Oczywiście mogą to robić, bo to też jest rozwój tych młodych osób. One do czegoś wtedy dążą, obok egzaminów jest to jeden z elementów sprawdzianu. Start w zawodach jest sposobem wykazania się, tak jest w każdej dyscyplinie sportu.