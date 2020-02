W Zielonej Górze znaleziono szkielety bez czaszek. Kto odciął głowy? Dlaczego szczątki trzech osób były do siebie przytulone?

W Zielonej Górze dokonano niezwykłego odkrycia. W ziemi znajdowały się szkielety bez czaszek. Ktoś przed pochówkiem musiał odciąć głowy. Dlaczego? Czy ma to związek z czarownicami lub wampirami?

Między placem Matejki a ulicą kupiecką ma powstać wielopoziomowy parking. Ale prace zostały wstrzymane. Bo weszli tu archeolodzy. Mieli nadzieję, że uda się odnaleźć ślady pierwszego cmentarza w mieście, którego patronem, jak i pobliskiego kościoła, był święty Jan. I okazuje się, że po stu latach poszukiwań, udało się dotrzeć do śladów przeszłości.

Trwa głosowanie... Czy prace archeologiczne w tym miejscu powinny być nadal prowadzone? Tak Nie Nie mam zdania

Odkryto fragmenty cmentarnego muru Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, nie tylko odkryto fragmenty cmentarnego muru. Na nekropolii chowano zmarłych do XVII wieku. Można więc przypuszczać, ze mur powstał wcześniej, w XV czy XVI wieku. Jest on na mapie z 1812 roku…

Znaleziono cegłę gotycka ułożoną w łęg… Mur cmentarny odnaleziono w innym miejscu niż pierwotnie przypuszczano. Ale co ważne – podczas prac odkryto pochówek. Polecamy wideo: Na polu Bitwy pod Kunowicami znaleziono ludzkie szkielety. To polegli w 1759 r. żołnierze

Ziemia kryła szkielety czterech osób Odkryto szkielety czterech osób. Trzy są do siebie przytulone. To dwie dorosłe osoby i dziecko. Na razie jednak nie wiadomo, czy to szkielety mężczyzny i kobiety oraz ich dziecka. Trzeba wykonać badania DNA, by stwierdzić, że to rodzina (kości udowe wskazują jednak, że mogłoby to być dwóch mężczyzn). Co ważne, zmarli zostali pochowani bez głów.

Czaszki leżą na klatce piersiowej. Odwrócone w dół. Dlaczego? To także trzeba zbadać. Przyjrzeć się bliżej kręgom, czy znajdują się na nich ślady cięć. Dlaczego szkielety mają odcięte głowy? Hipotezy są różne. Może to jakiś rytuał, związany z zarazą w mieście z 1312 roku, kiedy to ludność miasta chroniła się przed chorobą na Winnym Wzgórzu. A może jest to związane z czarownicami? Albo wampirami (chowano po odcięciu głów)?

Szkielety są ułożone tak, jakby zmarli się obejmowali. Tu także jest wiele znaków zapytania. Czy były to objęcia czy tak ułożyły się ręce po wrzuceniu zmarłych do grobu i przykryciu ich piaskiem.

Wygląda na to, że pochówek znajdował się w pobliżu kościoła pw. św. Jana. Świątynia spłonęła w 1582 roku. Potem została odbudowana. Drugi pożar – w 1652 roku strawił go doszczętnie. Nie próbowano go znowu odbudowywać.

Co dalej z placem? Jeśli miasto zdecyduje się nadal w tym miejscu wybudować parking, będzie musiało pokryć koszty prac archeologicznych. Do tematu powrócimy.

ZOBACZ TEŻ

CO SIĘ DZIEJE W ZATONIU? POLECAMY TEZ