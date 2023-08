W Zielonej Górze zorganizowano piknik 800 Plus. Frekwencja była duża, choć z nieba siąpił deszcz

Piknik 800 Plus zorganizowano na placu przy kościele Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze. Jeszcze przed piknikiem jego organizatorzy zachęcali do wzięcia w nim udziału całymi rodzinami. Atrakcje znaleźli tu dla siebie zarówno najmłodsi, jak i nieco starci. Zorganizowano warsztaty artystyczne, można było spróbować swoich sił w laserowym paintballu i strzelaniu z łuku. Była baloniada, przeciąganie liny, a nawet spotkanie z alpakami. Najmłodsi mogli skorzystać z malowania twarzy i zamków dmuchanych.

500 plus zmienia się na 800 plus

Dla rodziców przygotowano garść praktycznych informacji na temat programu 800 Plus. - Dziś z dumą mówimy też o tym, że nasz sztandarowy program od 1 stycznia będzie nazywał się 800+. Zgodnie z tym co obiecaliśmy, podniesiemy wysokość tego świadczenia do 800 zł – ze względu na aktualną złożoną sytuacją, związaną z wojną na Ukrainie i dużą inflacją. Myślę, że to bardzo radosna informacja dla naszych rodzin - mówi Władysław Dajczak, wojewoda lubuski.

Praktyczne informacje dla rodziców

Na pikniku obecna była też Elżbieta Rafalska, europosłanka PiS. - Proszę pamiętać, że to nie jest tak, że wszyscy doskonale wszystko wiedzą o tym programie. Ludzie zapominają na przykład o tym, że jest nowy okres składania wniosków, drogą wyłącznie elektroniczną. To też okazja do wymiany poglądów. A dla rodzin i dzieci ot okazja na nieodpłatną zabawę. Kończą się wakacje, więc to taki rodzaj wspólnego świętowania w niedzielę - mówi E. Rafalska.

Piknik rozpoczął się o godzinie 14.00 i zgodnie z planem potrwa do godziny 19.00. Można na nim spotkać się z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który podpowiedzą, jak wypełniać wnioski o to świadczenie, do kiedy je składać.