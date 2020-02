W Zielonogórskich aptekach brakuje masek ochronnych!

Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? – Przede wszystkim ważne jest to, czy przebywaliśmy w Chinach – wyjaśniała nam dr Renata Korczak, lekarz-specjalista chorób zakaźnych. – Dodatkowo: gorączka powyżej 38 stopni, objawy grypopodobne, infekcja w obrębie dróg oddechowych, łącznie z zapaleniem płuc i niewydolnością oddechową. Ta grupa koronawirusów to są wirusy, które na co dzień występują w Polsce, odpowiadają za nasze przeziębienia. Natomiast ten konkretny szczep ma tendencję do wywołania niewydolności oddechowej, ale też u osób obciążonych innymi schorzeniami.

Czy maski wrócą do aptek w najbliższych tygodniach?

- Na tę chwilę sytuacja jest taka sama w całym kraju - wyjaśnia mgr farm. Daria Wielogórska-Rutka, Prezes Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. - Rzeczywiście maseczek brakuje. Apteki zapisują się u firm, które je dystrybuują lub produkują, by je kupić. Część z nich pojechała do Azji, zanim w Polsce czy Europie zaczęto się tym interesować. Potem zaczęto wykupować maseczki w Polsce. To, co normalnie wystarczało, zostało w ostatnim czasie wykupione. Zapasów nie ma, bo wyjechały do krajów azjatyckich. Ciężko powiedzieć, czy maseczki się pojawią w najbliższym czasie, czy nie. Prawdopodobnie sytuacja się niebawem poprawi i coś na naszym rynku się pojawi. Warto powiedzieć, że tak naprawdę maseczkę powinna nosić osoba chora oraz osoby z nią przebywające. Bo to będzie barierą przed roznoszeniem się wirusa. Na tę chwilę, kiedy u nas zagrożenie nie występuje, nie ma sensu nosić tych maseczek po ulicach. Maseczki najbardziej potrzebne są osobom chorym. By wirus się nie rozprzestrzeniał. Podejdźmy do tego rozsądnie. Bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniej higieny.