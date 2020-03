W zielonogórskim szpitalu zaczyna powoli brakować maseczek i kombinezonów. Wojewoda obiecał wsparcie

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze zaczyna powoli odczuwać braki środków ochrony indywidualne m.in. maseczek i kombinezonów. Wojewoda zadeklarował wsparcie.

Szpital Uniwersytecki otrzyma 2 mln zł wsparcia rządowego w związku z pojawieniem się zakażenia koronawirusem, a także priorytetowe dostawy środków ochrony indywidualnej – to najważniejsze ustalenia płynące ze spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak oraz zarządu województwa z wicewojewodą lubuskim Wojciechem Perczakiem, prezesem szpitala uniwersyteckiego dr Markiem Działoszyńskim oraz dyrektorem lubuskiego oddziału NFZ Piotrem Bromberem. Podczas spotkania prezes Szpitala Uniwersyteckiego dr Marek Działoszyński przedstawił aktualne informacje związane z zagrożeniem epidemiologicznym w szpitalu. – Stan pacjenta 0 jest dobry. Po okresie kwarantanny i badaniach wyjdzie ze szpitala – poinformował. - Stan zabezpieczenia szpitala na dziś jest pełny, natomiast zasoby się kurczą i oczekujemy pilnego wsparcia – dodał. W odpowiedzi wicewojewoda lubuski poinformował o uruchomieniu pierwszej transzy 2 mln zł dla szpitala i uruchomieniu dostawy środków indywidualnych w trybie pilnym.

Poinformował, że podczas odprawy z Prezesem Rady Ministrów przekazana została informacja, że szpital w Zielonej Górze będzie traktowany priorytetowo i zadeklarowane 2 mln zł w trybie pilnym wpłyną na konto. Szpital czeka na potwierdzenie tej decyzji. Jeżeli chodzi o pozostałe szpitale, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa, są częściowe wyłączenia z planowych procedur dotyczące szpitali w Gorzowie i Torzymiu. Oddziały tych szpitali przeznaczone są do hospitalizacji pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Pozostałe szpitale przygotowują szczegółowe procedury. Gorzowski szpital wstrzymał przyjęcia na dwóch oddziałach W piątek, 6 marca, zarząd Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. poinformował, że w związku z przypadkiem koronawirusa w województwie lubuskim, wstrzymano planowe przyjęcia na dwóch oddziałach. Do odwołania wstrzymane zostają przyjęcia planowe do: Oddziału Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,

Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej.

Szpital w Torzymiu w stanie podwyższonej gotowości Szpital w Torzymiu został postawiony w stan podwyższonej gotowości, w celu przyjęcia osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem i zachorowaniami na COVID-19. Do odwołania nie będzie realizowane leczenie szpitalne z zakresu chorób płuc w ramach umowy z NFZ. W poradniach specjalistycznych oraz pozostałych oddziałach szpitalnych, a także w ZOL leczenie odbywa się bez zakłóceń. Jednocześnie obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin na wszystkich oddziałach szpitalnych.

Czy zielonogórskie pogotowie ma wystarczającą liczbę maseczek i sprzętu ochronnego? - Rozmawiałem wczoraj w nocy z ministerstwem – mówił nam w piątek, 6 marca, Marcin Mańkowski dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. - Dostaliśmy informację, że z magazynu rezerw uruchomiono dla nas właśnie jakąś rezerwę. Wczoraj też coś dostaliśmy. I to w takiej ilości, że na bieżąco nam wystarcza. Pytanie, co dalej, jeśli np. takich maseczek będzie potrzeba bardzo dużo. Bo przecież wiemy, że ich obecnie na rynku brakuje.

Dyrektor przyznaje, że niektórzy pracownicy pogotowia obawiają się jeżdżenia do pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. - Na razie takich sytuacji nie ma dużo - zauważa M. Mańkowski. - Osoby, które nie chcą, to do takich zgłoszeń nie jeżdżą. Niektórzy mieszkają ze starszymi lub chorymi członkami rodziny. Wiadomo, że w takich przypadkach ryzyko jest większe. Może też dlatego się tego obawiają. Sam też jeździłem. I jeśli pojawi się potrzeba, będę dalej jeździł (do pacjentów - dop. red.).

Komunikat Szpitala Uniwersyteckiego - Uspokajamy i spieszymy donieść, że póki co jest całkiem nieźle. Na oddziale zakaźnym przebywa obecnie trzech pacjentów. Jeden to osoba zakażona, o której już Państwo wiecie, a dwóch kolejnych, to osoby z podejrzeniem. Na wyniki ich badań czekamy. Reszta została wypisana do domów – taki wpis znalazł się na Facebooku w piątek po południu.

Dary dla zielonogórskiego szpitala W czwartek do szpitala dotarły dary od firmy Batist Medical Polska z Katowic. Przywiózł je Tomasz Sałaciński. To m.in. 300 sztuk maseczek, 600 par rękawic i chusteczki do dezynfekcji. – Z inicjatywą pomocy wyszedł nasz szef, Maciej Machowski, który polecił mi udać się do fabryki do Czech i przyjechać do was – mówił i zapewniał, że to nie koniec pomocy. Swoje wsparcie z podobnym asortymentem obiecała nam też kolejna firma ze Śląska, tym razem ZARYS z Zabrza. Z kolei w środę firma Semisystem z Zielonej Góry przywiozła oczyszczacz powietrza, który trafił na oddział zakaźny. Cztery kolejne przypadki zakażenia koronawirusem - Mamy cztery nowe przypadki – mówił w piątek, 6 marca, na specjalnie zwołanej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jedna chora osoba podróżowała autobusem z zakażonym mieszkańcem Cybinki, znajduje się w szpitalu w Ostródzie. Dwoje pacjentów, którzy wrócili z Włoch, są w szpitalu w Szczecinie. Jeden pacjent znajduje się w szpitalu we Wrocławiu.

Łącznie z pacjentem, który przebywa na oddziale zakaźnym szpitala w Zielonej Górze, w Polsce mamy już pięć przypadków zakażenia koronarirusem. Żadna z nich nie znajduje się w stanie zagrażającym życiu. Ich stan jest stabilny. - Na pewno będziemy mieć kolejne przypadki - mówi Ł. Szumowski. W Polsce na obecność koronawirusa przebadano już ponad 600 osób. Więcej przeczytasz w materiale: Koronawirus w Polsce. Cztery kolejne przypadki zakażenia koronawirusem. Pacjenci leżą w szpitalach w Szczecinie, Ostródzie i Wrocławiu KORONAWIRUS W LUBUSKIEM. PRZECZYTAJ

