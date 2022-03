Wakacje 2022 - ceny. Nadchodzi drożyzna. Loty i wycieczki droższe przez wojnę na Ukrainie

Wojna to droga ropa, drogie paliwo, drogie wakacje

Wojna na Ukrainie ma dalekosiężne skutki, a w śród nich także znaczący wzrost cen ropy i gazu. Dla turystów droga ropa oznacza także drogi transport, zwłaszcza lotniczy. Ceny paliwa lotniczego w drugim tygodniu marca 2022 wzrosły o ok. 80% w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku.

W piątek 18 marca 2022 linie lotnicze KLM i Air France zapowiedziały, że podniosą ceny biletów na przeloty międzykontynentalne. To oznacza wzrost cen wycieczek np. do USA. W klasie ekonomicznej ceny biletów mają wzrosnąć średnio o 40 euro, w klasie biznes – nawet o 100 euro, co przy słabej złotówce oznacza dodatkowy wydatek rzędu 200-500 zł dla każdego, kto chce polecieć na drugą stronę Atlantyku. Zmiana cen dotyczy tylko nowych rezerwacji; klienci, którzy już kupili bilety, nie muszą dopłacać.