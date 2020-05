Wakacje na archiwalnych fotografiach: wczasy jakich w tym roku nie będzie. Czy kiedyś do nas wrócą?

"O takich wakacjach, jakie mieliśmy do tej pory, możemy zapomnieć." - tak jeszcze w kwietniu zapowiadał minister zdrowia, Łukasz Szumowski. Pandemia prawdopodobnie nie wygaśnie latem, co oznacza, że tegoroczny urlop będzie inny niż dotychczas. Koronawirus zmienił naszą rzeczywistość, tego nie da się ukryć - pytanie, czy powrót do dawnej normalności jest jeszcze możliwy. Jak wyglądał wymarzony urlop na przestrzeni lat? Zobaczcie na zdjęciach.

Czy świat wróci do normy? Koronawirus zmienił rzeczywistość, w jakiej obracaliśmy się do tej pory. Inna jest nasza codzienność, inny kształt będą miały także nasze wakacje. Jak wyglądały dawniej? Zobacz archiwalne fotografie. Zobacz galerię (25 zdjęć) Choć wydaje się, że powoli wszystko wraca do normy, pełnej normalności w tym roku raczej nie doświadczymy. Pojawia się pytanie, czy w ogóle świat będzie jeszcze kiedyś wyglądał tak samo. Słowa premiera nie napawają optymizmem. https://twitter.com/PremierRP/status/1260521899240632321 Już teraz śledzimy projekty środków komunikacji nowej generacji, sprzyjające izolowaniu pasażerów. Drugim aspektem jest cena biletów, szczególnie lotniczych. Spekuluje się, że w najbliższym czasie kwoty, jakie przyjdzie zapłacić nam za bilet lotniczy, mocno skoczą w górę. Portal Spidersweb wskazuje: W najbliższych latach na loty będą sobie mogli pozwolić tylko bardziej zamożni. Bilety staną się droższe, a podróżników będzie mniej, co w naturalny sposób przełoży się na większe bezpieczeństwo. Wrócimy więc do czasów, gdy loty były rozwiązaniem stworzonym z myślą o najbogatszych. źródło Czy będzie tak w rzeczywistości? Michael O’Leary, szef Ryanaira jeszcze w kwietniu przekonywał, że już w wakacje turyści pojawią się w kurortach, a irlandzka linia zaoferuje im bilety za 1 euro, bo linie szykują się do wojny cenowej o pasażera. Jak pokazuje obecna sytuacja, przewoźnik wciąż notuje ogromne straty. Istnieje obawa, że dawne wczasy nie powrócą zbyt szybko, a na pewno nie w takiej formie, jak na starych fotografiach. Jak wyglądał wymarzony urlop na przestrzeni lat? Zobaczcie. Zobacz galerię (25 zdjęć) Czytaj także Najpiękniejsze trasy samochodowe w Polsce: która na wakacje?

