Wakacje Polaków będą w tym roku krótsze i tańsze. Dlaczego?

Wakacje to „złoty okres” dla branży turystycznej

To właśnie wtedy w mieszkańcy wielu miejscowości nadmorskich zarabiają na przeżycie całego roku. Tak przynajmniej było do czasu pandemii. W województwie zachodniopomorskim urlop przed pandemią spędzało około 2 miliony osób. To oni zostawiali pieniądze w hotelach, pensjonatach, lokalach gastronomicznych czy za bilety wstępu do różnych nadmorskich atrakcji. Jak przewiduje branża turystyczna, w naszym regionie w tym roku będzie ich mniej o około pół miliona.