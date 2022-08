Wakacje w Zielonej Górze 20 lat temu. Czym wtedy żyło miasto? Czy ktoś to jeszcze pamięta?

Zielona Góra sprzed 20 lat. Co się działo w mieście podczas wakacji 2002

Czym żyło miasto 20 lat temu podczas wakacji? Trudno to sobie przypomnieć, bo choćby się miało wrażenie, jakby to było wczoraj, to w rozwoju miasta szmat czasu. Dzięki archiwalnym numerom Gazety Lubuskiej możemy cofnąć się do tamtych czasów i mocno zdziwić. Fotografie są trochę już niewyraźne i czarno-białe, ale da się wiele osób rozpoznać i przyjrzeć się zdjęciom z różnych miejsc w centrum Zielonej Góry.

Nie było ani Planetarium Wenus, ani Focus Mall

Zamiast ryneczku piękny nieczynny szalet

Raz została zamknięta jedna z bram na ryneczek przy Owocowej, co wywołało oburzenie. Działał jeszcze wtedy ryneczek w centrum miasta. Pamiętacie? Dzisiaj stoi tam piękny, ale nieczynny szalet.

Bilet na basen w Drzonkowie kosztował zaledwie 4 zł za 50 minut. A jednego dnia w lipcu nawet nie trzeba było jechać na basen, żeby mocno pomoczyć nogi. W lipcu ulewa zalała miasto. Spadło ok. 21 mm na metr kwadratowy. 25 lipca otworzył się Lidl na os. Zacisze. I to było wydarzenie, bo nie było jeszcze tylu marketów, co dzisiaj.

Dzieci spędzały czas w mieście na licznych półkoloniach, a chłopcy z ul. Agrestowej zorganizowali sobie zawody w sześcioboju.

Nie zmieniło się to, że wtedy i dzisiaj martwimy się o dzieci kąpiące się w miejskich fontannach.