Wakacje zamiast play off... Koniec sezonu dla koszykarzy Enei Zastalu BC Zielona Góra

Legia Warszawa – Enea Zastal BC Zielona Góra 87:81

Zastal po raz pierwszy od sezonu 2010/2011 nie zdołał awansować do fazy play off. Przed spotkaniem wiadomo było jedno: zielonogórzanie potrzebowali wygranej w stolicy, bez względu na rezultat korespondencyjnego spotkania pomiędzy Czarnymi Słupsk a Treflem Sopot. Zastal przystąpił do tego meczu bez kontuzjowanych Przemysława Żołnierewicza i Sebastiana Kowalczyka. Mimo tego wygrana była na wyciągnięcie ręki.