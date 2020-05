Walcząc z koronawirusem zbudowali unikalne urządzenie dla medyków

Prezes skontaktował się z centralą firmy Decathlon, dzięki czemu w ciągu jednego dnia udało mu się pozyskać ok. 140 masek do nurkowania dla pierwszych konstrukcji. – Zaprosiliśmy też do współpracy dr inż. Marcina Chciuka z Uniwersytetu Zielonogórskiego, który jest specjalistą m.in. z dziedziny mechatroniki. To przyniosło pozytywne efekty – tłumaczy Drapiewski.

Pierwsze urządzenia dla pogotowia

Cel jaki postawili sobie konstruktorzy był taki, aby przygotować lekkie, kompaktowe urządzenie, umożliwiające regulacje przepływu powietrza w maskach, tak aby użytkownik mógł sam dopasować do swoich potrzeb siłę nawiewu.

- Zbudowaliśmy je w ciągu tygodnia i przekazaliśmy lekarzom do wypróbowania. Bardzo im się spodobały – twierdzi dr Chciuk. Część elementów powstała m.in. w oparciu o drukarki 3D i urządzenia frezujące fundacji.