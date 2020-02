Walentynki 2020 w Zielonej Górze: święto zakochanych w piątek, 14 lutego, ale walentynkowy jest cały weekend

W Lubuskim Teatrze: „Zielony Gil”, czyli miłosne perypetie, zaplątane intrygi, humor i kolory!

„Zielony Gil” (w mistrzowskim tłumaczeniu i adaptacji Juliana Tuwima) w reżyserii Roberta Kurasia to barwna komedia o perypetiach miłosnych doñy Diany, która dla zdobycia serca don Martina de Ortegi, przebiera się za... niejakiego don Gila… Co doprowadzi do wielu zaskakujących zwrotów akcji. Na scenie plejada aktorów LT: Joanna Wąż, Sandra Babij, Marta Frąckowiak, Robert Kuraś, Lech Mackiewicz, Janusz Młyński, Marek Sitarski, Alicja Stasiewicz, Aleksander Stasiewicz, Joanna Świrska, Radosław Walenda.

Lubuski Teatr, piątek, 14 lutego 2020 r. 19.00, sobota, 15 lutego 2020 r., 19.00, niedziela, 16 lutego 2020 r., 18.00, bilety: 40/45 zł.