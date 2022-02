Walentynki 2022. Podpowiadamy, gdzie się wybrać na romantyczny spacer w Zielonej Górze

Walentynki już w poniedziałek, 14 lutego. Już dziś podpowiadamy, gdzie zabrać swoją drugą połówkę na romantyczny spacer. W końcu Zielona Góra jest pięknym miastem i warto to docenić! Niektórzy nie lubią obchodzić walentynek, a dla innych jest to okazja, by wyrazić swoją miłość wobec tych, którzy są dla nas na co dzień najważniejsi. Tym, którzy z niecierpliwością zerkają w kalendarz i nie mogą już doczekać się święta zakochanych, podpowiadamy, gdzie można spędzić ten wyjątkowy dzień. Każdy znajdzie w naszych propozycjach coś dla siebie! To nasz subiektywny ranking dziesięciu miejsc, gdzie zwykły spacer może zmienić się w romantyczną wędrówkę. Zgadzacie się z naszym wyborem? A może znacie jeszcze inne miejsca, które świetnie sprawdzają się podczas randek? Podpowiedzcie, jakie zwykłe-niezwykłe miejsca w Zielonej Górze stały się dla Was ważne. Bo w ich okolicy szepnęliście komuś na ucho pierwsze wyznanie miłosne. Odważyliście się wreszcie wyznać komuś uczucie. Takich rzeczy się nie zapomina! Nawet po wielu latach i niezależnie od wieku... Tymczasem spójrzcie w nasz ranking i poznajcie te miejsca, które z jakichś względów wydały nam się wyjątkowe. Może zainspirują Was, by wziąć swoją drugą połówkę na spacer? Zobacz również: Magazyn Informacyjny Gazety Lubuskiej. Najważniejsze informacje tygodnia: Czego nie wiesz o Walentynkach? Agencja TVN

unsplash.com