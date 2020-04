Walka z koronawirusem. 1 kwietnia nowe przepisy ludzie potraktowali poważnie. Policjanci nie ukarali nikogo w Zielonej Górze i Sulechowie

1 kwietnia 2020 r. weszły w życie nowe obostrzenia i zakazy w walce z koronawirusem. Zielonogórscy policjanci sprawdzają jak do tych nowych zasad stosują się mieszkańcy naszego powiatu. Na ulicach Zielonej Góry i Sulechowa oprócz policyjnych radiowozów można spotkać również patrole piesze.

Nowe ograniczenia dla Polaków. Co nam wolno, a czego nie?

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad itp. miejsc, zakaz wychodzenia z domu osobom do 18. roku życia bez opieki dorosłego, czy też utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, to tylko niektóre z obowiązujących od środy, 1 kwietnia 2020 r., zakazów wprowadzonych przez rząd w walce z koronawirusem.