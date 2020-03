Wampiry, czy pacjenci zero? Na dawnym cmentarzu powiało grozą. Szkielety były pozbawione głowy, które złożono na ich piersiach

To dopiero uchylenie drzwi do poznania najwcześniejszych dziejów Zielonej Góry - mówi archeolog Sławomir Kałagate. - Dotychczasowa nasza wiedza jest w dużym stopniu życzeniowa, chcielibyśmy, aby każda historia zaczynała się dawno, dawno temu…

Pierwsze skojarzenie jest oczywiste, pochówki wampiryczne.

Na wnioski zbyt wcześnie, ale...

Naukowcy powstrzymują emocje mówiąc, że na wnioski jest jeszcze zbyt wcześnie. Ale jak tutaj powstrzymać emocje, zwłaszcza laików, gdy ostatnio podano okoliczności odkrycia ostatniego pochówku. Wcześniej odnajdywano bowiem tylko wymieszane ludzkie szczątki, zapewne efekt prac przy miejskiej infrastrukturze w wieku XIX. Ich część była wręcz „wtopiona” w betonowe wylewki. Jednak kilka dni temu dotarto do kompletnego pochówku i to jakiego. Jest to wyjątkowo głęboka zbiorowa mogiła czworga ludzi, trójki dorosłych, prawdopodobnie dwóch mężczyzn i kobiety oraz dziecka. Szczątki dorosłych udało się odsłonić całkowicie i okazało się, że czaszki wszystkich złożono na piersiach i to „twarzami” w dół. Szkielety są ułożone tak, jakby zmarli się obejmowali. Nie wiadomo, czy były to rzeczywiście pożegnalne objęcia, czy też tak ułożyły się przypadkowo ręce po wrzuceniu zmarłych do grobu i przykryciu ich piaskiem.