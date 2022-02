Wandale w Lesie Piastowskim narobili szkód na ponad 30 tys. zł! Palili stoły i ławy, niszczyli wiatę. Prezydent Zielonej Góry załamuje ręce Jakub Pikulik

W ciągu kilku dni bezmyślni wandale w Zielonej Górze zniszczyli miejsce do odpoczynku w Lesie Piastowskim. Zniszczyli ławy i stoły, uszkodzili wiatę, zdewastowali lampę solarną... To nie wszystkie ich wybryki. Opisał to prezydent Zielonej Góry. Janusz Kubiski prosi o pomoc w ujęciu sprawców.