Warsztaty dla niepełnosprawnych w Ogrodzie Botanicznym. Integracyjna impreza już w piątek. Przyjdź i znajdź cos dla siebie!

Artystyczny piknik z udziałem niepełnosprawnych

Ideą wydarzenia jest ukazanie osób niepełnosprawnych jako aktywnych i twórczych, potrafiących jednocześnie integrować lokalną społeczność.

W zielonej przestrzeni Ogrodu Botanicznego zostanie stworzony Plac Zabaw Twórczych, w którym każdy będzie miał okazję stać się artystą.

Piknik to doskonała okazja do wspólnego świętowania i zawarcia nowych znajomości, dlatego w Ogrodzie Botanicznym mile widziane będą dorosłe osoby niepełnosprawne, które na co dzień nie korzystają ze wsparcia ośrodków.

Inspiracją wydarzenia jest uczczenie jubileuszu 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia nadania praw miejskich.