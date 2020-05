Ważna informacja dla pacjentów! Zielonogórski szpital powoli wznawia planowe przyjęcia. Czy trzeba zrobić wcześniej test na koronawirusa?

Dlaczego te testy nie są wysyłane do laboratorium w Zielonej Górze? Z prostego powodu. Tutaj trafiają przede wszystkim próbki pacjentów nagłych i pilnych, gdzie liczy się każda minuta, by zadecydować, na jakim oddziale położyć chorego. W przypadku przyjęć planowych taki wymaz można zrobić nieco wcześniej, a wynik jest w ciągu 1-2 dni.

Co z pacjentami, którzy mieszkają w odległych rejonach województwa lubuskiego?

W takich przypadkach, gdy pacjent jest z daleka, a ma być przyjęty do zielonogórskiego szpitala, decyzja związana z terminem pobrania wymazu podejmowana jest z nim indywidualnie (by np. nie musiał on jeździć dwa razy do placówki).