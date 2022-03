Ważna wylotowa drogowa z Zielonej Góry będzie zablokowana przez niemal pół roku. Są wyznaczone objazdy

Na drogach Zielonej Góry. Objazd drogi wylotowej w kierunku Żar

Przewidywany czas obowiązywania utrudnienia to ok. 5 miesięcy.

Planowany termin wdrożenia utrudnienia to poniedziałek, 28 marca 2022 r. Znaki drogowe pojawiły się już wcześniej, do ostatniej chwili przed zamknięciem odcinka drogi, są przekreślone. Dla autobusów komunikacji powiatowej zaplanowano objazdy w stronę Buchałowa. Pozostałe pojazdy będą kierować się na ul. Wojska Polskiego i dalej do Ronda Piastów Śląskich.

Południowa obwodnica Zielonej Góry. Stan prac

Południowa obwodnica będzie liczyła 13 kilometrów. Będzie miała trzy ronda. Ruszyły prace przy budowie ronda w okolicy tzw. Dzikiej Ochli. We wtorek, 29 marca ma ruszyć budowa ronda na drodze wojewódzkiej nr 283, to wyjazd w kierunku Zatonia i Kożuchowa. W tym miejscu również zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Nastąpi zwężenie jezdni oraz ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Utrudnienie może potrwać ok. dwa miesiące.

Całkowita wartość inwestycji to ok. 127 mln zł.