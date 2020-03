Ważne dla kibiców Falubazu. Karnety na razie bez zwrotów

Kubicki do Gortata: „W ogóle wiesz, co się dzieje w Polsce"

Zielonogórski klub w tej sprawie zwrócił się do kibiców poprzez oficjalny komunikat, w którym czytamy: „W związku z epidemią koronowirusa przełożone zostały dwie pierwsze rundy PGE Ekstraligi 2020. W najbliższym czasie poznamy decyzje dotyczące kolejnych spotkań. Oczekując na te informacje mamy dla Was ważne informacje dotyczące karnetów na mecze Falubazu w Zielonej Górze.

Najlepsi kibice na świecie! Wiele razy pokazaliście nam, jak ważne miejsce Falubaz zajmuje w Waszych sercach. To kolejny taki moment. Walka z koronawirusem i wynikające z tego obostrzenia to dla nas wszystkich nowa i bardzo trudna sytuacja. Z uwagi na bezpieczeństwo Wasze oraz zawodników PGE Ekstraliga zdecydowała o przesunięciu dwóch pierwszych kolejek.

Wiemy, że macie wątpliwości, czy liga rzeczywiście się odbędzie, czy w drużynach pojadą obcokrajowcy, stąd Wasze pytania o możliwość zwrotu karnetów. Aktualnie nie możemy realizować tego typu zwrotów, ponieważ wszyscy wierzymy w to, że liga wystartuje, ale z pewnym opóźnieniem. Bardzo chcemy spotkać się z Wami przy W69. Mamy nadzieję, że wkrótce to nastąpi.

Jednocześnie przypominamy, że niezrealizowane vouchery upoważniające do aktywacji karnetu, będą realizowane w późniejszym terminie. Od momentu wznowienia funkcjonowania sklepu lub podania innej, alternatywnej możliwości ich realizacji. Gwarantujemy, że przed rozpoczęciem sezonu każdy nabywca otrzyma swój karnet”.