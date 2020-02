Wciąż możesz dołączyć do grupy Falubaz Girls [ZDJĘCIA]

Zielonogórski Klub Żużlowy przyjmuje zgłoszenia dziewczyn, które chciałyby dołączyć do grupy Bis Taxi Falubaz Girls. W komunikacie czytamy: „Jeśli jesteś młoda, energiczna, a co najważniejsze - lubisz żużel i Falubaz - przed Tobą wyjątkowa okazja. Zgłoś się do nas i stań się częścią wielkiego żużlowego widowiska. Mile widziane będzie doświadczenie w pracy jako hostessa, modelka lub tancerka”. Warunkiem udziału w castingu jest ukończenie 18 roku życia oraz przesłanie wypełnionej ankiety (dostępna w serwisie Falubaz.com) oraz zdjęć twarzy i sylwetki na adres na f16@falubaz.com. Termin: do 29 lutego. Na początku marca klub skontaktuje się z wybranymi kandydatkami i zaprosi na kolejny etap castingu.

Mariusz Kapała