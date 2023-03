Wdowia emerytura będzie wyższa. Sprawdzamy, o ile. W marcu nastąpi waloryzacja. Zmiany w rentach rodzinnych

Emerytury wdów i wdowców będą wyższe. Sprawdzamy, ile wyniesie waloryzacja

Świadczenie, które otrzymujemy po zmarłym małżonku, od początku marca będzie wyższe. To tzw. renta rodzinna. Większe pieniądze otrzymają także emeryci pobierający własną emeryturę i renciści otrzymujący rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wszystko to za sprawą nowelizacji Ustawy o waloryzacji rent i emerytur.