Wędkarz z Łagody złowił w Odrze koło Radnicy ogromnego suma. Ryba mierzyła niemal 2 metry

- Sum najlepiej żeruje, gdy jest burzowo i duszno, dlatego czerwiec jest moim zdaniem najlepszą na to porą – tłumaczy Jarosław Najwer z Łagody, który w środę (10 czerwca) po południu wybrał się z rodziną na zasiadkę nad Odrę do Radnicy koło Krosna Odrzańskiego. – Do wieczora łowiłem drobniejsze rybki. Natomiast w nocy postanowiłem już zapolować na coś grubszego. Jako przynętę użyłem półkilogramowego krąpia – zdradza wędkarz.