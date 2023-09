WEEK Domy z drewnianymi, zdobionymi balkonami i szerokimi dachami. To nie Alpy, a Dolny Śląsk. Gdzie można podziwiać domy tyrolskie? Alina Gierak

Historia pobytu Tyrolczyków na Dolnym Śląsku jest fascynująca. Choć sięga lat trzydziestych XIX wieku, to do dzisiaj zachowały się ich ślady w naszym regionie. Są to domy, postawione prawie 200 lat temu przez Tyrolczyków. Z charakterystycznymi, drewnianymi balkonami i szerokimi dwuspadzistymi dachami, bardziej kojarzą się z Mayrhofen, Kutzbuhel, Landeck i innymi miastami tyrolskimi niż z Karkonoszami. Poznajcie historię Tyrolczyków na Dolnym Śląsku i dowiedźcie się, co jeszcze po nich pozostało. Z jakiego powodu Tyrolczycy wkrótce przyjadą do Kotliny Jeleniogórskiej do domów swoich przodków?