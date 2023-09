WEEKEND 23 września zaczyna się jesień. Wybierzcie się na spacer. Na Dolnym Śląsku są miejsca, gdzie jesienią jest wyjątkowo pięknie

Kiedy zaczyna się astronomiczna jesień 2023?

Początek astronomicznej jesieni przypada na 22 lub 23 września. Tym razem przywitamy ją w sobotę 23 września.

Jesień astronomiczna trwa od momentu równonocy jesiennej. To czas, kiedy Słońce przechodzi przez punkt Wagi. Ziemia przekracza punkt na swojej orbicie, w którym promienie słoneczne padają prostopadle na równik i są jednocześnie styczne do jej powierzchni przy biegunach. Od tego momentu półkula północna jest słabiej oświetlana niż południowa, aż do równonocy wiosennej.

Jesień astronomiczna potrwa do przesilenia zimowego, czyli do 21 lub 22 grudnia.