Weekend imprez w Zielonej Górze i regionie. Wystąpią m.in. Mesayah, Mery Spolsky, Miuosh, Uniatowski [ROZPISKA IMPREZ]

Zielona Góra A te piosenki Jerzego Wasowskiego znasz? „Moja wycinanka. Inne piosenki Jerzego Wasowskiego” to propozycja dla miłośników talentu Jerzego Wasowskiego oraz dla wszystkich ceniących piękno polskiej piosenki. Składa się z kilkunastu zapomnianych lub mało znanych kompozycji Mistrza. Utwory wykona Piotr Zubek & Bogdan Hołownia Quartet. Hydro(za)gadka, Zielonogórski Ośrodek Kultury, piątek, 21 lutego 2020, 20.00, 35 zł.

Zielona Góra

W Filharmonii Zielonogórskiej: Beata Bilińska w recitalu „Na urodziny Fryderyka Chopina”

To już tradycja, że kolejną edycję Festiwalu Dni Muzyki nad Odrą zwiastuje recital fortepianowy. W piątek w Filharmonii Zielonogórskiej dzieła F. Chopina i J. S. Bacha wykona Beata Bilińska - laureatka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Artystka koncertowała w Austrii, Argentynie, Bułgarii, Czechach, Danii, we Francji, Włoszech, w Irlandii, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Norwegii, na Słowacji, w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Występowała z recitalami i koncertami symfonicznymi w większości sal filharmonicznych w Polsce.

Filharmonia Zielonogórska, piątek, 21 lutego 2020, 19.00, bilety: 35/30 zł.

Zielona Góra/Słubice

Mesajah rozbuja kluby w Słubicach i Zielonej Górze

Mesajah (właściwie Manuel Rengifo Diaz) to polski wokalista reggae, autor tekstów, producent i kompozytor. Jego przygoda muzyczna rozpoczęła się od Natural Dread Killaz. W 2008 r. wydał swój pierwszy album „Ludzie prości”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem na polskiej scenie reggae. Promował go przebój „Każdego dnia”. Na kolejnych płytach („Jestem stąd”, „Brudna prawda”, „Powrót do korzeni”) znalazły się tak znane dziś utwory jak: „Ogień”, „Wiadomość”, „Szukając szczęścia”, „Ten kraj”, „Beautiful morning”, „Lepsza połowa”, „Wolne”. Jako support - duet I Grades.

Słubice, Prowincja, sobota, 22 lutego 2020, 20.00, bilety: 40/50 zł.

Zielona Góra, Piwnica Kawon, ul. Zamkowa, niedziela, 23 lutego 2020, 20.00, bilety: 40/50 zł.