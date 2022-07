Weekendowy wypad po sąsiedzku. Zalew w Świdnicy przyciąga wielu zielonogórzan Leszek Kalinowski

To miejsce na szybki weekendowy wypad, a nawet spacer w dzień powszedni. Nie wszyscy zielonogórzanie wiedzą, że w Świdnicy jest ciekawe miejsce rekreacyjne, które z roku na rok się zmienia. Wszystko po to, by więcej osób mogło tu skorzystać z wypoczynku.