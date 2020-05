Wesele 2020 - wytyczne i zasady. Goście tylko po jednej stronie stołu. W kościele w maskach, a potem?

Wesele i ślub 2020 - jakie są nowe wytyczne i zasady? Co z maseczkami?

Na tę informację przedstawiciele branży weselnej czekali z niecierpliwością. Od 6 czerwca rząd umożliwił organizację wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób.

Dla organizujących wesela szykuje się powrót do normalności. Czekają na rezerwacje ze strony par młodych. - Pary młode, które planowały wesela w okresie wakacyjnym, przeniosły uroczystość na przyszły rok. Wątpię, aby te terminy wróciły, gdyż są to wesela międzynarodowe, a jak wiadomo na razie granice są zamknięte, więc goście nie mają jak przyjechać do Polski - słyszymy w sali bankietowej Crystal Palace w Krakowie. Pierwsze wesele na nowych zasadach odbędzie się tam prawdopodobnie we wrześniu.

Ślub i wesele w czerwcu. Jak będzie wyglądać?

- Wesela nie będą się bardzo różnić od tych sprzed epidemii koronawirusa. Nasza sala mieści maksymalnie do 160 osób. Jeśli chodzi o rozmieszczenie gości, to oczywiście zachowane będą między nimi bezpieczne odległości. Stoły mamy duże, okrągłe, goście bezpośrednio nie siedzą na przeciwko siebie - słyszymy w Crystal Palace.