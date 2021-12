Wesprzyj samotnego seniora - zgłoś go do akcji #PomocDlaSamotnegoSeniora

Jak co roku Caritas wspiera w szczególnym, przedświątecznym okresie najbardziej potrzebujących. Sylwia Grzyb - Rzecznik prasowy Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej podkreśla, że szczególna uwagę należy zwrócić na potrzebujących seniorów, którzy zwłaszcza w przedświątecznym okresie potrzebują wsparcia:

- Od dnia 1 grudnia rozpoczęliśmy kolejną odsłonę akcji pn. "#PomocDlaSamotnegoSeniora". Polega ona na tym, że nasza diecezjalna Caritas wraz z gminą miejską Głogów przygotowuje paczki świątecznie dla samotnych, ubogich seniorów z terenu Zielonej Góry, Gorzowa i Głogowa.

Na stronie Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej widnieje szczegółowa informacja o terminach i miejscach akcji oraz możliwości zgłoszeń potrzebujących:

Głogów

Prosimy aby seniorzy, którzy są samotni oraz mają niski dochód zgłaszali się do nas w dniach 1-10 grudnia, w godzinach od 8:00 do 15:00 pod numer telefonu: 76 7265 535

Zielona Góra, Gorzów Wlkp.

Prosimy aby seniorzy, którzy są samotni oraz mają niski dochód zgłaszali się do nas w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numery telefonów:

Gorzów Wlkp. – 600 989 128

Zielona Góra – 600 990 394

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 grudnia.

Prosimy również sąsiadów, którzy mają wiedzę o takich osobach, aby przekazali informację i zgłosili seniora do naszych placówek.