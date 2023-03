Weszli na dach szkoły niedaleko Zielonej Góry i zniszczyli kolektory słoneczne. Jeden z nich usłyszał zarzuty

We wtorek (7 lutego) w Czerwieńsku trzy osoby z weszły na dach zespołu szkół w Czerwieńsku, gdzie uszkodzili i zniszczyli zamontowane tam kolektory słoneczne. Wartość uszkodzonego mienia szkoła wyceniła na około 160 tysięcy złotych. Dzięki skutecznym policyjnym działaniom oraz współpracą z burmistrzem Czerwieńska i władzami szkoły, policjanci służby kryminalnej wytypowali osoby, które mogą być odpowiedzialne za to zdarzenie i zatrzymali jedną z nich.

Szukają dwóch sprawców

Zatrzymano 32-letniego mieszkańca Czerwieńska, znanego policjantom i wcześniej wielokrotnie notowanego za podobne przestępstwa. Do sprawy jako materiał dowodowy zabezpieczono monitoring. Nagrania z kamer pomogły policjantom w ustaleniu przebiegu i okoliczności zdarzenia. W trakcie prowadzonego postępowania śledczy ustalili tożsamość pozostałych osób, które są odpowiedzialne za to przestępstwo. Obecnie trwają czynności zmierzające do zatrzymania jeszcze dwóch pozostałych osób. Zatrzymany 32-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, który to czyn został zakwalifikowany jako wybryk chuligański, co skutkuje podwyższeniem dolnej granicy zagrożenia karą. Mężczyźnie grozi od 4,5 miesiąca do nawet 5 lat pozbawienia wolności.

