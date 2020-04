Wiadro wody i sporo śmiechu. Tak za starych, dobrych czasów obchodziliśmy dyngusa. Pamiętacie?

Tradycja zanika. Obecnie śmigus-dyngus to coraz częściej jedynie symbol. Zwłaszcza teraz, kiedy w obliczu pandemii musimy zostać w domach, najbardziej to odczuwamy. Ale kiedyś, to było coś...

Współczesna młodzież zadowoli się dyngusową aplikacją na smartfona - na zasadzie "tradycja" podtrzymana i suchość gwarantowana. W okresie PRL-u jednak liczyła się przede wszystkim dobra zabawa i chęć obcowania z drugim człowiekiem. Zamiast Facebooka był trzepak, gdzie toczyło się prawdziwe życie. Lany poniedziałek z kolei był dobrą okazją do zacieśniania relacji, adoracji pań przez panów i przede wszystkim do aktywnego spędzania czasu. Również tak obchodziliście lany poniedziałek? Pamiętacie jeszcze te czasy, jak beztrosko biegało się z wiadrem? Zobacz również: Tak było w 2016 roku - Bitwa wodna w Raculi. Mieszkańcy pokonali strażaków: Źródło:TVN24 Wideo