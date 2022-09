Wiadukt na Zjednoczenia zostanie wyburzony. Trzeba będzie postawić nowy Leszek Kalinowski Mariusz Kapała

Wiadukt na ulicy Zjednoczenia jest w takim stanie, że nie ma co go remontować. Obiekt trzeba wyburzyć i postawić nowy. A to oznacza, że kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, utrudnienia w tym rejonie miasta długo jeszcze potrwają. Skąd pieniądze na inwestycje?